Хавбек "Локомотива" сравнил Роналду со зверем
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу поделился мнением о соотечественнике нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Всегда здорово играть с Роналду на одном поле. Он потрясающий игрок, хороший друг и партнер по команде. Для меня честь играть против него, и, если выдается сыграть в Лиге Чемпионов, здесь он все знает лучше.
Нет, конечно, ему не нравится проигрывать, как и мне. Он не хочет проиграть. На поле он словно зверь, всегда старается показать свою лучшую игру и победить. Даже если он проигрывает в двусторонке на тренировке - он недоволен", - приводят слова Мариу российские СМИ.
"Локомотив" и "Ювентус" встретятся в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи в 20:55 мск.
После трех туров итальянский клуб лидирует в группе, набрав семь очков. "Локомотив" с тремя очками находится на третьем месте.
Не пропустите: "Локомотив" показал, как готовится к матчу Лиги Чемпионов с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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