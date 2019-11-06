Хавбек "Локомотива" сравнил Роналду со зверем

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Хавбек "Локомотива" сравнил Роналду со зверем
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу поделился мнением о соотечественнике нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Всегда здорово играть с Роналду на одном поле. Он потрясающий игрок, хороший друг и партнер по команде. Для меня честь играть против него, и, если выдается сыграть в Лиге Чемпионов, здесь он все знает лучше.

Нет, конечно, ему не нравится проигрывать, как и мне. Он не хочет проиграть. На поле он словно зверь, всегда старается показать свою лучшую игру и победить. Даже если он проигрывает в двусторонке на тренировке - он недоволен", - приводят слова Мариу российские СМИ.

"Локомотив" и "Ювентус" встретятся в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи в 20:55 мск.

После трех туров итальянский клуб лидирует в группе, набрав семь очков. "Локомотив" с тремя очками находится на третьем месте.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нападающий "Интера" сравнил Месси с плаксой:"Всегда здорово играть с Месси на одном поле. Он глупый игрок, плохой друг и партнер по команде. Для меня очень легко играть против него, и, если выдается сыграть в Лиге Чемпионов, здесь он все знает хуже. Нет, конечно, ему нравится проигрывать, но не мне. Он хочет проиграть. На поле он словно щенок, всегда старается показать свою худшую игру и проиграть. Даже если он проигрывает в двусторонке на тренировке - он доволен"

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