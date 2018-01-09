Хавбек "Локомотива" Тарасов женился в третий раз

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Хавбек "Локомотива" Тарасов женился в третий раз
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов вступил в брак со второй вице-мисс России-2014 Анастасией Костенко.

Фото: Свадьба Тарасова.

Первой женой 30-летнего Тарасова была Оксана Осинкина, которая родила ему дочь Ангелину в 2009 году. Супруги развелись в 2011 году, из-за роман хавбека с певицей Ольгой Бузовой. Второй брак игрока просуществовал до 2016 года.

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