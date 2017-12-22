Хавбек "Локомотива" Тарасов женится в третий раз



Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов вскоре женится на своей девушке Анастасии Костенко.

"Я сказала "да", – написала Костенко в своем Instagram и прикрепила фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки

Фото: Костенко приняла предложение Тарасова.

Стоит отметить, что Костенко была второй вице-мисс России-2014.

Напомним, что Тарасов женится в третий раз. Его прежней женой была известная теледива Ольга Бузова.

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