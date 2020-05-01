Хавбек "Луча" поделился своим мнением о словах вратаря "Крыльев Советов" Фролова

Теги евгений фроловкрылья советовлуч владивосток

Хавбек "Луча" поделился своим мнением о словах вратаря "Крыльев Советов" Фролова

Хавбек "Луча" Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.

Напомним, после высказываний вратаря о президенте России Владимире Путине и властях страны, клуб сообщил, что футболист будет оштрафован. Однако спустя несколько часов слова о штрафе пропали.

"Слышал, клуб хочет его оштрафовать. Но я тогда не понимаю - у нас в стране диктатура, получается? Свободы слова нет для человека? Какие пункты Конституции страны он нарушил, чтобы Фролова штрафовать? Люди должны иметь право высказывать свое мнение, иначе это тоталитаризм", - сказал Калугин.

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