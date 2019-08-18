Хавбек "Луча" получил жуткую травму в матче ФНЛ

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Хавбек "Луча" получил жуткую травму в матче ФНЛ
Полузащитник "Луча" Дмитрий Калугин получил серьезную травму лица в матче первенства Футбольной национальной лиги с "Факелом" (3:0).

У футболиста диагностирован перелом верхней челюсти. Эту травму он получил во время столкновения с вратарем в конце матча.

"Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй", – сказал главный тренер "Луча" Рустем Хузин.

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