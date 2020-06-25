Хавбек "Мальорки" Ромеро стал рекордсменом Примеры

Хавбек "Мальорки" Лука Ромеро переписал историю чемпионата Испании, сообщает Gracenote Live.

Юный аргентинец установил рекорд Примеры, выйдя на поле в матче с "Реалом" в возрасте 15 лет и 219 дней.

Ромеро стал самым молодым футболистом в истории турнира, превзойдя достижение, установленное в далёком 1939 году экс-игроком "Сельты" Сансоном (15 лет и 255 дней).

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