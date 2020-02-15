Хавбек "Ман Сити" Сане продолжает настаивать на переходе в "Баварию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане все еще планирует перейти в "Баварию". Об этом информирует твиттер журналиста Тобиаса Альтшаффля.

Источник сообщает, что желание футболиста не влияет на то, сможет "Сити" выиграть апелляцию относительно участия в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами по трансферу хавбека не продвигаются из-за новых требований агента игрока.

Напомним, Сане пропустил около пяти месяцев из-за повреждения. Недавно футболист приступил к тренировкам в общей группе.

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