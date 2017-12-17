Хавбек "Манчестер Сити" Фоден признан лучшим молодым британским спортсменом года по версии BBС

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Хавбек "Манчестер Сити" Фоден признан лучшим молодым британским спортсменом года по версии BBС
Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден стал обладателем награды лучшему молодому британскому спортсмену года по версии BBC.

В этому году 17-летний Фоден завоевал титул чемпиона мира U-17 в составе сборной Англии, забив два мяча в финале и был признан лучшим игроком турнира.

Кроме того хавбек став самым молодым англичанином, который вышел в стартовом составе в матче Лиги Чемпионов.

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