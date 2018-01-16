Хавбек "Манчестер Сити" Морено перешел во "Фламенго"

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Хавбек "Манчестер Сити" Морено перешел во "Фламенго"

"Фламенго" пополнился колумбийским полузащитником "Манчестер Сити" Марлосом Морено, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский клуб арендовал футболиста на полгода без права последующего выкупа.

В первой половине этого сезона хавбек играл за "Жирону" на правах аренды, провел 4 матча (2 в основе) и отдал 1 результативную передачу.

21-летний Морено выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, но не сыграл за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Депортиво". Ранее играл за "Атлетико Насьонал". Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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