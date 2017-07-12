Хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Селтик"

Французский полузащитник "Манчестер Сити" Оливье Нтчам стал игроком "Селтика", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

21-летний Нтчам выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Дженоа". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" вновь попытается купить Уокера. | http://soccernews.ru