Хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Селтик"

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Хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Селтик"

Французский полузащитник "Манчестер Сити" Оливье Нтчам стал игроком "Селтика", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

21-летний Нтчам выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Дженоа". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.

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