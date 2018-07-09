Хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Жирону"

Полузащитник "Манчестер Сити" Алейш Гарсия ближайший сезон проведет в Испании.

Как сообщает AFP, 21-летний хавбек арендован "Жироной" до конца следующего сезона.

Отметим, что в прошлом сезоне он также играл за "Жирону" и провел в чемпионате Испании всего семь матчей.

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