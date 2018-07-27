Хавбек "Манчестер Сити" перейдет в клуб АПЛ

Теги манчестер ситивулверхэмптоналександр зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" перейдет в клуб АПЛ
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко станет игроком "Вулверхэмптона", сообщает Mirror.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Впрочем, "волкам" нужно согласовать с украинцем условия личного контракта. 

В прошлом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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