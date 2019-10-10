Хавбек "Манчестер Сити" Родри назвал лучшую команду в Европе

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Хавбек "Манчестер Сити" Родри назвал лучшую команду в Европе

Хавбек "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес рассказал, кто, по его мнению, сейчас лучшая команда в Англии, передает ESPN FC.

"Не знаю, кто сейчас для нас главный соперник "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед". Я недавно в этой команде, поэтому не понимаю, что чувствуют болельщики. Но "Ливерпуль" та команда, которую мы должны обыграть.

"Ливерпуль" - чемпионы Европы, их хотят обыграть все. Это отличная команда. Сейчас это лучшая команда в Англии и Европе", - сказал Родри.

Хавбек перешел в "Сити" этим летом из "Атлетико" за 70 миллионов евро. После 8 туров АПЛ "Ман Сити" занимает 2 место в турнирной таблице и отстает от "Ливерпуля" на 8 баллов.

19 октября "горожане" сыграют с "Кристал Пэлас" в рамках 9-го тура чемпионата Англии.

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