Хавбек "Манчестер Сити" Родри назвал лучшую команду в Европе
Хавбек "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес рассказал, кто, по его мнению, сейчас лучшая команда в Англии, передает ESPN FC.
"Не знаю, кто сейчас для нас главный соперник "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед". Я недавно в этой команде, поэтому не понимаю, что чувствуют болельщики. Но "Ливерпуль" та команда, которую мы должны обыграть.
"Ливерпуль" - чемпионы Европы, их хотят обыграть все. Это отличная команда. Сейчас это лучшая команда в Англии и Европе", - сказал Родри.
Хавбек перешел в "Сити" этим летом из "Атлетико" за 70 миллионов евро. После 8 туров АПЛ "Ман Сити" занимает 2 место в турнирной таблице и отстает от "Ливерпуля" на 8 баллов.
19 октября "горожане" сыграют с "Кристал Пэлас" в рамках 9-го тура чемпионата Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3