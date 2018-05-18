Хавбек "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден установил рекорд английской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт "горожан", хавбек стал самым молодым обладателем чемпионской медали в АПЛ. Он был награждён в возрасте 17 лет и 350 дней.

Таким образом, Фоден превзошёл достижение экс-защитника "Арсенала" и "Манчестер Сити" Гаэля Клиши, который получил медаль АПЛ в 18 лет и 294 дня.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определил "Манчестер Сити" по заработку от АПЛ. | http://soccernews.ru