Хавбек "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

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Хавбек "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден установил рекорд английской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт "горожан", хавбек стал самым молодым обладателем чемпионской медали в АПЛ. Он был награждён в возрасте 17 лет и 350 дней.

Таким образом, Фоден превзошёл достижение экс-защитника "Арсенала" и "Манчестер Сити" Гаэля Клиши, который получил медаль АПЛ в 18 лет и 294 дня.  

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