Хавбек "Манчестер Юнайтед" грозится покинуть клуб



Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра может покинуть клуб летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист потребовал место в основном составе манкунианцев в следующем сезоне. В противном случае он угрожает покинуть клуб. Интерес к бельгийцу проявляет "Ювентус".

В нынешнем сезоне 22-летний Перейра выступает за "Валенсию" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "МЮ" заканчивается летом 2019 года.

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