Хавбек "Манчестер Юнайтед" грозится покинуть клуб

Теги манчестер юнайтедандреас перейра

Хавбек "Манчестер Юнайтед" грозится покинуть клуб
Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра может покинуть клуб летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист потребовал место в основном составе манкунианцев в следующем сезоне. В противном случае он угрожает покинуть клуб. Интерес к бельгийцу проявляет "Ювентус".

В нынешнем сезоне 22-летний Перейра выступает за "Валенсию" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "МЮ" заканчивается летом 2019 года.

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