Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей сделал выбор между сборными Англии и Шотландии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей сделал выбор между сборными Англии и Шотландии.

Так, по сведениям британской прессы, 21-летний хавбек, имевший возможность выступать на уровне национальных команд, как за "трех львов", так и за "тартановую армию", решил отдать предпочтение последней.

В нынешнем сезоне Мактоминей сыграл в 15 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Кристал Пэлас". | soccernews.ru