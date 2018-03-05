Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей сделал выбор между сборными Англии и Шотландии

Теги скотт мактоминейманчестер юнайтеданглияшотландия

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей сделал выбор между сборными Англии и ШотландииПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей сделал выбор между сборными Англии и Шотландии.

Так, по сведениям британской прессы, 21-летний хавбек, имевший возможность выступать на уровне национальных команд, как за "трех львов", так и за "тартановую армию", решил отдать предпочтение последней.

В нынешнем сезоне Мактоминей сыграл в 15 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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