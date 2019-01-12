Хавбек "Манчестер Юнайтед" может пропустить поединок с "Тоттенхэмом"

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Хавбек "Манчестер Юнайтед" может пропустить поединок с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, возможно, не поможет клубу в игре с "Тоттенхэмом".

По сведениям Tribalfootball, у бразильца небольшое повреждение, из-за которого он последние занятия проводил индивидуально.

В этом сезоне Фред провел 15 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Поединок между "Тоттенхэмом" и "МЮ" состоится 13 января в 19:30 (мск).

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