Хавбек "Манчестер Юнайтед" может пропустить поединок с "Тоттенхэмом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, возможно, не поможет клубу в игре с "Тоттенхэмом".
По сведениям Tribalfootball, у бразильца небольшое повреждение, из-за которого он последние занятия проводил индивидуально.
В этом сезоне Фред провел 15 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Поединок между "Тоттенхэмом" и "МЮ" состоится 13 января в 19:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|54
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|9
|Уотфорд
|21
|29
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10