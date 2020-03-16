Хавбек "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Теги манчестер юнайтедмануэл фернандеш

Хавбек "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в феврале.

Фернандеш занял первое место по итогам голосования в АПЛ. Хавбек стал 20-м игроком манкунианцев в истории, который стал лучшим игроком месяца.

25-летний Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно из лиссабонского "Спортинга" за 55 миллионов евро. В чемпионате Англии он провел пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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