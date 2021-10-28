Хавбек "Марселя" хочет перейти в "Милан"

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Хавбек "Марселя" хочет перейти в "Милан"

Фото инстаграм Бубакара Камара

Полузащитник "Марселя" Бубакар Камара собирается продолжить карьеру в "Милане", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, 21-летний футболист ради перспективы присоединиться к "россонери" отказал двум клубам АПЛ, а также отклонил предложение провансальцев о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что "Милан" видит во французском хавбеке замену для Франка Кессье, чей контракт истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Камара сыграл за "Марсель" 11 матчей и забил 1 гол. Его соглашение с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 28 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" продлил контракт с основным защитником. | http://soccernews.ru
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