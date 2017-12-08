Хавбек "Марселя": "Мы можем играть на равных даже с "Арсеналом" и "Боруссией"



Полузащитник "Марселя" Максим Лопес считает, что его команда сможет побороться за победу в Лиге Европы.

"В плей-офф Лиги Европы наша команда может играть на равных даже с "Арсеналом" и дортмундской "Боруссией". Что касается меня, то мне пришлось пройти через затяжной спад в игре. Но если я вернусь на поле, то буду сильнее, чем раньше", - приводит слова Лопеса RMC.

Напомним, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится сегодня, 11 декабря и начнется в 15:00 мск.

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