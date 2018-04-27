Хавбек "Марселя": "Нам сегодня повезло, но везение - часть футбола"
Полузащитник "Марселя" Морган Сансон пообщался с журналистами после победы над "Зальцбургом" в матче 1/2 финала Лиги Европы (2:0).
По словам футболиста, его команда могла пропустить, но смогла сохранить ворота на замке благодаря игре голкипера Йоана Пеле.
"Разницу сделал наш подход, мы боролись друг за друг, все вместе атаковали и защищались. Также нам немного повезло, так как у соперника был шанс сделать счет 2:1, но везение - часть футбола. Нам помогли свои болельщики, они гнали нас вперед, но нужно оставаться спокойными, так как впереди все еще есть ответный матч. Важную роль сегодня сыграл наш вратарь, и я очень рад, что он сделал несколько классных сейвов", - сказал он.
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