Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита"
Полузащитник "Марселя" Морган Сансон мог оказаться в питерском "Зените", сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, француз хотел сменить команду, однако предложения от топ-клуба так и не дождался.
Воспользоваться ситуацией попытался "Зенит", вступивший в переговоры с 26-летним хавбеком. Однако тот ответил отказом, поскольку вариант с переездом в Россию ему неинтересен.
Сансон выступает за "Марсель" с января 2017 года, сыграл 143 матча, забил 24 гола и сделал 21 ассист. Его рыночная стоимость - 22,5 миллиона евро.
Не пропустите: Стала известна дата прибытия Венделя в расположение "Зенита". | http://soccernews.ru
главное
-
Серия "А" оказалась самой активной в последний день трансферного окна: ТОП-7 итальянских трансферов на флажке
-
Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков
-
У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус
-
Неймар побил рекорд Месси
-
Сборные Бразилии и Колумбии разгромили своих соперников в квалификации ЧМ-2022
Лента новостей
-
"Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
-
Мозес мог оказаться в "Спартаке" ещё в прошлом сезоне
-
Дзюба рассказал, как изменились его отношения с Соболевым
-
У "Валенсии" может смениться владелец
-
Серия "А" оказалась самой активной в последний день трансферного окна: ТОП-7 итальянских трансферов на флажке
-
Черчесов отреагировал на смерть Василия Кулькова
-
2
Куман считает, что "Барселона" сильнее "Ювентуса"
-
Защитник "Атлетико" Ариас получил жуткую травму в матче Колумбия - Венесуэла
-
Мостовой прокомментировал смерть Василия Кулькова
-
Хуана Мату зовут в Саудовскую Аравию
-
Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита"
-
"Барселона" снизит цену на Дембеле, чтобы продать его зимой
-
Джек Уилшер хочет поиграть за пределами Англии
-
Федун отреагировал на смерть экс-игрока "Спартака" Василия Кулькова
-
Ван Перси назвал пятёрку лучших голландских футболистов в истории
-
Аршавин: "Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России"
-
"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и ПСЖ
-
Рэшфорд будет награждён рыцарским орденом
-
Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков
-
У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус