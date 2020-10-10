Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита"

Полузащитник "Марселя" Морган Сансон мог оказаться в питерском "Зените", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, француз хотел сменить команду, однако предложения от топ-клуба так и не дождался.

Воспользоваться ситуацией попытался "Зенит", вступивший в переговоры с 26-летним хавбеком. Однако тот ответил отказом, поскольку вариант с переездом в Россию ему неинтересен.

Сансон выступает за "Марсель" с января 2017 года, сыграл 143 матча, забил 24 гола и сделал 21 ассист. Его рыночная стоимость - 22,5 миллиона евро.

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