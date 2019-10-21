Хавбек "Марселя": "После интереса "Барселоны" я потерял себя на полгода"

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Хавбек "Марселя": "После интереса "Барселоны" я потерял себя на полгода"

Полузащитник "Марселя" Максим Лопес признался, что интерес со стороны "Барселоны" в 2017 году отрицательно повлиял на него.

"После завершения моего первого сезона в "Марселе" спортивный директор "Барселоны" пообщался с моим агентом. Он обозначил интерес ко мне, добавив, что клуб попытается подписать меня, если я смогу провести ещё одну хорошую кампанию.

И тогда всё изменилось. Я потерял себя на шесть месяцев. Я был молод, только что провёл свой первый сезон. Мы все знаем, что такое "Барселона". В тот момент я себя не узнавал. Это тест, который задаёт тебе футбол. Он укрепил меня психологически", - цитирует футболиста AS.

21-летний Лопес - воспитанник "Марселя". За основу провансальцев хавбек дебютировал в августе 2016 года, с тех пор провёл 127 матчей, забил 5 голов и сделал 21 ассист.

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