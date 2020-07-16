Хавбек "Милана" готов перейти в "Локомотив"

Теги миланлокомотив москвадиего лаксальттрансферы

Хавбек "Милана" готов перейти в "Локомотив"

Ариэль Красовски, агент уругвайского полузащитника "Милана" Диего Лаксальта, рассказал, что его подопечный готов перебраться в "Локомотив".

"Мы пообщались с "Миланом" и выяснили, на каких условиях Диего может покинуть клуб. Если "Милан" и "Локомотив" договорятся, Лаксальт с удовольствием переедет в Россию", - приводит слова Красовски Calciomercato.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" готов заплатить за футболиста семь миллионов евро. "Милан" оценивает игрока в 10 миллионов.

В нынешнем сезоне 27-летний Лаксальт провел за "Милан" и "Торино" 22 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Локомотив" и "Ростов" поспорят за сербского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА

"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов