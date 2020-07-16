Хавбек "Милана" готов перейти в "Локомотив"

Ариэль Красовски, агент уругвайского полузащитника "Милана" Диего Лаксальта, рассказал, что его подопечный готов перебраться в "Локомотив".

"Мы пообщались с "Миланом" и выяснили, на каких условиях Диего может покинуть клуб. Если "Милан" и "Локомотив" договорятся, Лаксальт с удовольствием переедет в Россию", - приводит слова Красовски Calciomercato.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" готов заплатить за футболиста семь миллионов евро. "Милан" оценивает игрока в 10 миллионов.

В нынешнем сезоне 27-летний Лаксальт провел за "Милан" и "Торино" 22 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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