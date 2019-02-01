Хавбек "Милана" Халилович продолжит карьеру в Бельгии

Теги стандард льежмиланален халиловичтрансферы

Хавбек "Милана" Халилович продолжит карьеру в Бельгии

"Стандард" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Милана" Алена Халиловича.

Бельгийский клуб взял в аренду 22-летнего хорвата до лета 2020 года с правом последующего выкупа. 

В текущем сезоне Халилович сыграл за "Милан" всего три матча. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2021 года.

Трансферная стоимость экс-игрока "Барселоны" оценивается в 2 миллиона евро.

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