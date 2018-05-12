Хавбек "Милана" хочет перейти в "Ювентус"

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Хавбек "Милана" хочет перейти в "Ювентус"

Хавбек "Милана" Джакомо Бонавентура летом может перебраться в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, агент игрока заявил руководству туринцев, что его клиент заинтересован в переходе в их клуб.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 30 миллионов евро.

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