Хавбек "Милана" Куцка может перейти в "Трабзонспор"

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Хавбек "Милана" Куцка может перейти в "Трабзонспор"

Хавбек "Милана" Юрай Куцка может продолжить карьеру в "Трабзонспоре", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны достигли договоренности по трансферу словака. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Куцка сыграл 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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