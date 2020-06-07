Хавбек "Милана" Курнич этим летом может покинуть команду

Хавбек "Милана" Раде Крунич может в скором времени покинуть клуб, утверждает Tuttosport.

По данным источника, в 26-летнем футболисте заинтересовано "Торино". Сам футболист не против покинуть миланский клуб, так как не смог обеспечить себе место в основе команды.

Крунич перешел в "Милан" летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 8 матчах Серии А. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

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