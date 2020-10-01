Хавбек "Милана" Лаксальт может стать игроком "Спартака"

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Хавбек "Милана" Лаксальт может стать игроком "Спартака"

Хавбек "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает итальянский журналист Вито Анджеле.

По информации издания, в футболисте помимо московского клуба заинтересован "Олимпиакос".

"Милан" готов отпустить игрока в другую команду за 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист в 23 матчах отметился 1 ассистом. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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