Хавбек "Милана" Лаксальт может стать игроком "Спартака"
Хавбек "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает итальянский журналист Вито Анджеле.
По информации издания, в футболисте помимо московского клуба заинтересован "Олимпиакос".
"Милан" готов отпустить игрока в другую команду за 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист в 23 матчах отметился 1 ассистом. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17