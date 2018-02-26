Хавбек "Милана" мечтает перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Хавбек "Милана" мечтает перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье рассказал о своей мечте оказаться однажды в "Манчестер Юнайтед".

"Мне нравится АПЛ и в особенности "Манчестер Юнайтед" - клуб, за который я мечтаю играть. "Челси" тоже великий клуб, которому никто не смог бы отказать, но я мечтаю про "Олд Траффорд" - цитирует 21-летнего ивуарийца Goal.com.

В этом сезоне Кессье сыграл за "Милан" 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. 

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