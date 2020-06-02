Хавбек "Милана" отказался перейти в "Фиорентину"

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Хавбек "Милана" отказался перейти в "Фиорентину"

Флорентийская "Фиорентина" проявляла интерес к бразильскому полузащитнику "Милана" Лукасу Пакета, но получила отказ, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, футболист готов покинуть "Милан" только ради перехода в топ-клуб. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов ПСЖ.

В нынешнем сезоне 22-летний Пакета провел за "Милан" 19 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Милан" близок к трансферу защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru
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