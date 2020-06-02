Хавбек "Милана" отказался перейти в "Фиорентину"
Флорентийская "Фиорентина" проявляла интерес к бразильскому полузащитнику "Милана" Лукасу Пакета, но получила отказ, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, футболист готов покинуть "Милан" только ради перехода в топ-клуб. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов ПСЖ.
В нынешнем сезоне 22-летний Пакета провел за "Милан" 19 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Милан" близок к трансферу защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
Гарет Бэйл сделал вид, что играет в гольф на тренировке "Реала"
-
Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов
-
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
-
"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 июня
-
"Ведет себя как зомби". В ПСЖ обеспокоены состоянием Ди Марии
-
"Лион" объявил о переходе брата Неймара
-
Черчесов прокомментировал уход Семина с поста главного тренера "Локомотива"
-
Главный тренер сборной Бельгии мог возглавить "Локомотив"
-
Тимо Вернер приблизился к рекорду Бундеслиги
-
"Тоттенхэм" не сможет подписать Виллиана, если не продаст кого-то из игроков
-
"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника сборной Норвегии
-
Хавбек "Милана" отказался перейти в "Фиорентину"
-
"Шальке" отказался выкупать трансфер защитника "Барселоны"
-
Бывший тренер "Челси" рассказал, почему клубу не удалось купить Коутиньо
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" и вышел на третье место в Бундеслиге
-
Ведран Чорлука приступил к тренировкам с "Локомотивом", нарушив правила карантина
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рахима Стерлинга
-
Поль Погба громко высказался об убийстве афроамериканца в США
-
Денис Глушаков расказал о подготовке "Ахмата" к возобновлению РПЛ
-
1
Гарет Бэйл сделал вид, что играет в гольф на тренировке "Реала"
-
Самуэль Умтити вернулся к тренировкам
-
Президент "Брешии" рассказал, как он отклонил щедрое предложение "Барселоны" по трансферу Тонали
-
"Ювентус" предложил "Челси" обменяться полузащитниками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16