Хавбек "Милана" признан лучшим игроком Серии А в декабре

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Хавбек "Милана" признан лучшим игроком Серии А в декабре

Турецкий полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам декабря, сообщается на официальном сайте турнира.

В минувшем месяце хавбек принял участие в пяти матчах Серии А, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу не может договориться с "Миланом" о продлении контракта. Интерес к нему проявляют "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Чалханоглу провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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