Хавбек "Милана" прошёл медосмотр для "Барселоны"

Фото инстаграм Франка Кессье

"Барселона" продолжает работать над подписанием полузащитника "Милана" Франка Кессье.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист уже прошёл медицинское обследование для трансфера в каталонский клуб.

Осмотр 25-летнего ивуарийца состоялся в швейцарском Лугано.

Ожидается, что Кессье заключит с "Барсой" контракт на 4 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, что хавбек достанется "сине-гранатовым" бесплатно в связи с истечением соглашения с "Миланом" в июне.

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