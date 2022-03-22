Хавбек "Милана" прошёл медосмотр для "Барселоны"
"Барселона" продолжает работать над подписанием полузащитника "Милана" Франка Кессье.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист уже прошёл медицинское обследование для трансфера в каталонский клуб.
Осмотр 25-летнего ивуарийца состоялся в швейцарском Лугано.
Ожидается, что Кессье заключит с "Барсой" контракт на 4 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Напомним, что хавбек достанется "сине-гранатовым" бесплатно в связи с истечением соглашения с "Миланом" в июне.
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