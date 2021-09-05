Хавбек "Милана" согласился перейти в ЦСКА

Теги миланцска москвасамуэль кастильехотрансферы

Хавбек "Милана" согласился перейти в ЦСКА

Фото: инстаграм Самуэля Кастильехо/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо согласился перейти в московский ЦСКА, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, российский клуб арендует футболиста до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 26-летний Кастильехо провел за "Милан" 43 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Кремле оценили шансы Шевченко возглавить сборную России

В Кремле оценили шансы Шевченко возглавить сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов