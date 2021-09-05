Хавбек "Милана" согласился перейти в ЦСКА

Фото: инстаграм Самуэля Кастильехо/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо согласился перейти в московский ЦСКА, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, российский клуб арендует футболиста до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 26-летний Кастильехо провел за "Милан" 43 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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