Хавбек "Милана" зимой вернется в Германию

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Хавбек "Милана" зимой вернется в Германию

Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу близок к уходу из клуба.

Как сообщает Goal.com, "россонери" продаст игрока для того, чтобы освободить место для будущего новичка Лукаса Пакеты.

Скорее всего, Чалханоглу вернется в Германию, где им заинтересованы "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг".

В этом сезоне Чалханоглу сыграл в 11 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами.

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