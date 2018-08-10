Хавбек минского "Динамо": "Надеюсь, ответная встреча выйдет такой же удачной"

Полузащитник минского "Динамо" Никита Капленко прокомментировал разгромную победу своей команды над питерским "Зенитом" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Сыгран еще только первый тайм, все-таки нам противостоит "Зенит". Надеюсь, ответная встреча выйдет такой же удачной, как эта. У нас было больше желания. Тренер дал установку - не дать ничего сделать сопернику. Считаю, мы ее выполнили, поэтому "Зенит" сыграл не в свой футбол. Хотели забить еще. 4:0 - не предел", - цитирует 22-летнего хавбека Трибуна.

Напомним, Радимов сделал смелый прогноз на ответный матч "Зенита" и минского "Динамо". | soccernews.ru