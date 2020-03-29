Хавбек "Монако" Фабрегас призвал общественность оставаться дома

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в твиттере обратился к людям с просьбой не покидать дома из-за ситуации с пандемией короновинуса.

"Оставайтесь в безопасности, оставайтесь дома. Вместе мы сможем пережить этот кризис", - написал Фебрегас.

По последним данным, в мире зафиксировано 658 205 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 30 449 человек, выздоровели - 141 419. Во Франции число зараженных Covid-19 достигло 2314 человек.

А еще: "Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца | http://soccernews.ru