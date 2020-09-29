Хавбек "Монако" Пеле стал игроком "Риу Аве"

Хавбек Пеле перешел из "Монако" в португальский клуб "Риу Аве". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Стороны заключили договор до конца текущего сезона.

Ранее 28-летний футболист уже играл в "Риу Аве". Игроком "Монако" Пеле стал в 2018 году

Прошлый сезон хавбек провел в "Рединге" на правах аренды. На его счету 31 матч во всех турнирах, один гол и один ассист.

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