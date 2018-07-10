Хавбек "Монако" перебрался в Италию

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Хавбек "Монако" перебрался в ИталиюПолузащитник "Монако"  Суалио Мейте стал игроком "Торино".

В клубах не стали разглашать детали контракта между 24-летним игроком и его новым работодателем.

Мейте стал игроком в "Монако" в прошлом году, но закрепиться в клубе не смог. После первой части сезона его арендовал "Бордо", за который он сыграл 18 матчей в Лиге 1, забив один мяч.

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