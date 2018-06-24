Хавбек "Монако" перешел в английский клуб

"Ноттингем Форест" объявил о переходе португальского полузащитника "Монако" Жила Диаша, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб взял в аренду футболиста на год с правом последующего выкупа. В данный момент "Ноттингем Форест" выступает в Чемпионшипе.

В минувшем сезоне 21-летний Диаш выступал за "Фиорентину", провел за клуб 27 матчей и забил 2 гола.

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