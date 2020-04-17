Хавбек "Монпелье" Ле Таллек сообщил о степени готовности своего российского паспорта

Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек рассказал, как у него обстоят дела с получением российского гражданства.

"Я получил вид на жительство иностранного гражданина. Это последний шаг до получения паспорта, 90% работы мы сделали. Это была просто замечательная новость для меня. Буду считать себя русским, когда всё-таки получу паспорт. Да, есть небольшие проблемы, многие организации не работают, но уверен, что всё будет хорошо. Это разрешение было важным документом для меня и семьи", - цитирует 29-летнего француза "Р-Спорт".

Также футболист сообщил, что он находится на карантине в Москве.

Ле Таллек поиграл в России с 2014 по 2015 год, защищая цвета саранской "Мордовии".

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