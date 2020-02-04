Хавбек "Мордовии" Адаев стал игроком "Торпедо"

Полузащитник "Мордовии" Владислав Адаев продолжит карьеру в "Торпедо". Об этом сообщается на официальном сайте ФНЛ.

Стороны заключили контракт до мая 2022 года.

В этом сезоне футболист участвовал в 16 матчах за "Мордовию", отметившись 1 голом.

"Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

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