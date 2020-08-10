Хавбек Моро прошел медосмотр для московского "Динамо"
Хорватский футболист "Динамо" Никола Моро в ближайшее время станет игроком московского "Динамо". Полузащитник уже прошел медицинское обследование в клубе.
"Никола Моро успешно прошел медосмотр. Преград для подписания пятилетнего контракта с "Динамо" больше нет. 22-летнему центральному полузащитнику загребского "Динамо" осталось получить разрешение на въезд в Россию и поставить подпись", - сообщил журналист "Спорт-Экспресса".
Стороны согласовали контракт с игроком до 2025 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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