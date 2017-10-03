Хавбек московского "Динамо" Тиам: "Хотим стать чемпионами России"

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Хавбек московского "Динамо" Тиам: "Хотим стать чемпионами России"Полузащитник московского "Динамо" Хали Тиам высказался о целях, которые стоят перед его командой на текущий сезон.

"Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами. Я же должен проявить себя и закрепиться в составе", - цитирует 23-летнего хавбека СЭ.

Напомним, "Динамо" надолго потеряло Соу. | soccernews.ru

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