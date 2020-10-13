Хавбек "МЮ" Мата отклонил выгодное предложение в минувшее трансферное окно

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Хавбек "МЮ" Мата отклонил выгодное предложение в минувшее трансферное окно

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата отказался перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, неназванный клуб предлагал 32-летнему игроку годовой контракт с окладом 16 млн евро. Хуан отказался от этого предложения, однако ему сделали улучшенный контракт в размере 20 миллионов евро. Но футболист отказался и от этого.

Мата выступает в "МЮ" с 2014 года. В этом сезоне он провел 2 матча в Кубке Англии, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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