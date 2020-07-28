Хавбек "МЮ" Перейра назвал Ван Дейка высокомерным

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Хавбек "МЮ" Перейра назвал Ван Дейка высокомерным

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра рассказал, кого из футболистов, с которыми он выступал, считает высокомерным.

"Милнер мне не нравится. Не нравится мне этот парень.

Не люблю защитника ван Дейка. Я уважаю его, он хороший игрок, но высокомерный. У меня были с ним конфликты на поле. Он скучный", - цитирует Перейру Desimpedidos.

Напомним, Ван Дейк и Милнер играют в составе "Ливерпуля", который по итогам текущего сезона стал чемпионом Англии.

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