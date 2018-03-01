Хавбек "МЮ" получил предложение от "Ромы"

"Рома" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб намерен заполучить футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с манкунианцами.

Ранее сообщалось, что 30-летний Феллаини также интересуются "Галатасарай" и "Бешикташ".

В этом сезоне на счету бельгийца 4 гола в 16 матчах.

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