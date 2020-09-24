Хавбек "Нанта" Туре ответил на предложение "Спартака"
Полузащитник "Нанта" Абдулайе Туре дал согласие на переход в московский "Спартак", утверждает Todo fichajes.
По информации источника, 26-летний футболист, несмотря на предложения из АПЛ, отдал предпочтение "красно-белым".
Теперь клубам нужно согласовать условия трансфера француза гвинейского происхождения.
Туре - воспитанник "Нанта", за основную команду дебютировал в апреле 2013 года, с тех пор сыграл 134 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
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