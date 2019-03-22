Хавбек "Наполи" излечился от свиного гриппа

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Хавбек "Наполи" излечился от свиного гриппа

Испанский полузащитник неаполитанского "Наполи" Фабиан Руис излечился от свиного гриппа, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, с игроком уже все в порядке, но медицинский штаб клуба все равно опасается, что он может заразить других футболистов. Ранее Руис из-за болезни покинул расположение сборной Испании.

22-летний Руис стал игроком "Наполи" летом 2018 года, перейдя из "Бетиса" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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