Хавбек "Наполи" намерен отказать "Ливерпулю"
Полузащитник "Наполи" Петр Зелински намерен отказать "Ливерпулю", который заинтересован в его подписании, информирует Sunday Express.
По сведениям издания, 24-летний хавбек неаполитанцев рассчитывает уже в ближайшее продлить контракт со своим клубом и остаться на "Сан-Паоло".
В текущем сезоне Зелински забил 2 мяча в 13 играх за "Наполи". В зимнее трансферное окно за него "Ливерпуль" был готов выложить 68 миллионов евро.
Напомним, вчера "Наполи" сыграл вничью с "Ромой". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11