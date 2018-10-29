Хавбек "Наполи" намерен отказать "Ливерпулю"

Теги наполиливерпульпётр зелински

Хавбек "Наполи" намерен отказать "Ливерпулю"Полузащитник "Наполи" Петр Зелински намерен отказать "Ливерпулю", который заинтересован в его подписании, информирует Sunday Express.

По сведениям издания, 24-летний хавбек неаполитанцев рассчитывает уже в ближайшее продлить контракт со своим клубом и остаться на "Сан-Паоло".

В текущем сезоне Зелински забил 2 мяча в 13 играх за "Наполи". В зимнее трансферное окно за него "Ливерпуль" был готов выложить 68 миллионов евро.

Напомним, вчера "Наполи" сыграл вничью с "Ромой". | soccernews.ru

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